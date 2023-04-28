Жителей Одесской области предупредили об угрозе детонации морских мин
Пятница, 28 апреля 2023, 04:09
Из-за шторма в Черном море жителей Одесской области предупредили об опасности прибивания к побережью морских мин.
Источник: председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram
Прямая речь: "Из-за шторма в Черном море усиливается опасность, есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.
В очередной раз обращаю внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока".
Что было раньше: В конце марта во время шторма волны выбросили вражескую морскую мину на побережье под Одессой.
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