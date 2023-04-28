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Жителей Одесской области предупредили об угрозе детонации морских мин

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 04:09
Жителей Одесской области предупредили об угрозе детонации морских мин
Дрейфующая мина. Иллюстративное фото Getty Images

Из-за шторма в Черном море жителей Одесской области предупредили об опасности прибивания к побережью морских мин.

Источник: председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Прямая речь: "Из-за шторма в Черном море усиливается опасность, есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

В очередной раз обращаю внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока".

Что было раньше: В конце марта во время шторма волны выбросили вражескую морскую мину на побережье под Одессой.

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Темы: ОдессаОдесская область
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