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У Києві та області працює ППО

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 05:22
У Києві та області працює ППО
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО Getty Images

У Києві та Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram, Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: У КМВА та КОВА закликали мешканців столиці і області перебувати в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги, дотримуватися інформаційної тиші та не фіксувати роботу українських захисників.  

У Києві під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Також повідомляється про звуки вибухів у багатьох містах України.

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Теми: ППОКиївКиївська область
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