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В Киеве и области работает ПВО

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 05:22
В Киеве и области работает ПВО
ЗРК NASAMS. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО Getty Images

В Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: В КГВА и КОВА призвали жителей столицы и области находиться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги, соблюдать информационную тишину и не фиксировать работу украинских защитников. 

В Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Также сообщается о звуках взрывов во многих городах Украины.

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Темы: ПВОКиевКиевская область
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