В Киеве и области работает ПВО
Пятница, 28 апреля 2023, 05:22
В Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны.
Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, Киевская областная военная администрация в Telegram
Детали: В КГВА и КОВА призвали жителей столицы и области находиться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги, соблюдать информационную тишину и не фиксировать работу украинских защитников.
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В Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.
Также сообщается о звуках взрывов во многих городах Украины.