В Киеве и области работает ПВО

В Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram, Киевская областная военная администрация в Telegram

Детали: В КГВА и КОВА призвали жителей столицы и области находиться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги, соблюдать информационную тишину и не фиксировать работу украинских защитников.

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В Киеве во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Также сообщается о звуках взрывов во многих городах Украины.