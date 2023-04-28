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В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 06:23
В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
БОРИС ФИЛАТОВ. ФОТО ИЗ TELEGRAM

Во время ночного обстрела российскими оккупантами города Днепр погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Детали: Филатов сообщил, что оккупанты снова убили гражданских людей в Днепре – погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.

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Больше информации о последствиях удара по Днепру пока нет.

Напомним: В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом.

Темы: ДнепрФилатовобстрел
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