В Днепре в результате обстрела РФ погибли женщина и 3-летний ребенок – мэр
Пятница, 28 апреля 2023, 06:23
Во время ночного обстрела российскими оккупантами города Днепр погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.
Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Telegram
Детали: Филатов сообщил, что оккупанты снова убили гражданских людей в Днепре – погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.
Реклама:
Больше информации о последствиях удара по Днепру пока нет.
Напомним: В Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом.