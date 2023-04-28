Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

7 погибших, уничтожены 27 квартир и повреждены 33 авто в Умани – Клименко

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 09:58
7 погибших, уничтожены 27 квартир и повреждены 33 авто в Умани – Клименко
Здесь и далее фото ГСЧС

В результате российского удара по жилым домам Умани погибли 7 человек, среди которых ребенок, полностью уничтожены 27 квартир и уничтожены или повреждены более 33 авто.

Источник: руководитель МВД Игорь Клименко с места события в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Клименко: "Ракетный удар был в 4:30. Ракета Х-101. На данный момент 7 человек погибли, среди которых ребенок, 17 человек спасатели спасли из-под завалов. Из них 9 в больнице, 1 в крайне тяжелом состоянии. 

В данном подъезде – это первый подъезд дома по улице Комарова –  предварительно проживало, было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью из 46 квартир – 27. Спасатели делают все, чтобы как можно скорее разобрать завалы для того, чтобы мы были уверены, что там нет уже людей". 

 

Детали: По состоянию на 9:30, по словам Клименко, уже разобрали несколько десятков кубометров разрушенных конструкций. Чтобы разобрать все завалы надо "минимум одни сутки".  

 

Клименко добавил, что всего в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. А также уничтожено и повреждено более 33 единиц автотранспорта, который стоял возле этих домов.  

 

Сейчас полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы убедиться, что все в порядке с людьми, поскольку в квартирах взрывами выбило окна. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Клименко добавил, что спасатели стараются максимально быстро разбирать завалы –  привлечены 33 единицы техники. 

 

Также, по его словам, в Умани уже выделили временные помещения для людей, которые потеряли жилье, или квартиры которых расположены рядом с уничтоженными и находиться в которых сейчас опасно.

Предыстория:

Темы: Черкасская областьУманьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Черкасская область
Количество жертв россиян в Умани возросло до 10
В Умани российская ракета разрушила многоэтажку: 7 погибших, среди них ребенок
Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию сообщили еще одно подозрение
Последние новости
22:41
РФ потеряла в Украине более 100 тысяч военных за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: