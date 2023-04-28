7 погибших, уничтожены 27 квартир и повреждены 33 авто в Умани – Клименко

В результате российского удара по жилым домам Умани погибли 7 человек, среди которых ребенок, полностью уничтожены 27 квартир и уничтожены или повреждены более 33 авто.

Источник: руководитель МВД Игорь Клименко с места события в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Клименко: "Ракетный удар был в 4:30. Ракета Х-101. На данный момент 7 человек погибли, среди которых ребенок, 17 человек спасатели спасли из-под завалов. Из них 9 в больнице, 1 в крайне тяжелом состоянии.

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В данном подъезде – это первый подъезд дома по улице Комарова – предварительно проживало, было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью из 46 квартир – 27. Спасатели делают все, чтобы как можно скорее разобрать завалы для того, чтобы мы были уверены, что там нет уже людей".

Детали: По состоянию на 9:30, по словам Клименко, уже разобрали несколько десятков кубометров разрушенных конструкций. Чтобы разобрать все завалы надо "минимум одни сутки".

Клименко добавил, что всего в Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. А также уничтожено и повреждено более 33 единиц автотранспорта, который стоял возле этих домов.

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Сейчас полиция осуществляет поквартирный обход, чтобы убедиться, что все в порядке с людьми, поскольку в квартирах взрывами выбило окна.

Клименко добавил, что спасатели стараются максимально быстро разбирать завалы – привлечены 33 единицы техники.

Также, по его словам, в Умани уже выделили временные помещения для людей, которые потеряли жилье, или квартиры которых расположены рядом с уничтоженными и находиться в которых сейчас опасно.

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