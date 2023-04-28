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В Дніпрі з-під завалів врятували жінку, склад будматеріалів вигорів ущент

Ірина БалачукП'ятниця, 28 квітня 2023, 12:18
В Дніпрі з-під завалів врятували жінку, склад будматеріалів вигорів ущент
Фото ДСНС

У Дніпрі працівники ДСНС під час ліквідації наслідків російського обстрілу врятували з-під завалів жінку.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "28 квітня стався ракетний обстріл міста Дніпро. Одна за ракет поцілила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м. кв.

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Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження".

Деталі: Повідомляється, що постраждалу госпіталізували.

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Рятувальники гасили масштабну пожежу кілька годин. 

 

Як видно з фото склад будматеріалів вигорів практично вщент. 

 

Тим часом російські пабліки перепощують фото з пожежі, яку спричинили російські удари по Дніпру, заявляючи, що окупанти нібито знищили дві нафтобази, а також завдали удару по будівельній базі.

Насправді ж російські загарбники поцілили у Дніпрі у житловий будинок – там загинула молода мати з маленькою дитиною. Ще троє людей постраждали. 

 

Фото з Telegram голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Також росіяни зруйнували в обласному центрі будівлю приватного підприємства.   

 

Фото з Telegram голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Передісторія:

Теми: Дніпровійнапожежа
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