В Дніпрі з-під завалів врятували жінку, склад будматеріалів вигорів ущент
У Дніпрі працівники ДСНС під час ліквідації наслідків російського обстрілу врятували з-під завалів жінку.
Джерело: ДСНС у Facebook
Дослівно ДСНС: "28 квітня стався ракетний обстріл міста Дніпро. Одна за ракет поцілила в ангар з будівельними матеріалами, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 м. кв.
Співробітники Служби порятунку врятували з-під завалів жінку 1970 року народження".
Деталі: Повідомляється, що постраждалу госпіталізували.
Рятувальники гасили масштабну пожежу кілька годин.
Як видно з фото склад будматеріалів вигорів практично вщент.
Тим часом російські пабліки перепощують фото з пожежі, яку спричинили російські удари по Дніпру, заявляючи, що окупанти нібито знищили дві нафтобази, а також завдали удару по будівельній базі.
Насправді ж російські загарбники поцілили у Дніпрі у житловий будинок – там загинула молода мати з маленькою дитиною. Ще троє людей постраждали.
Також росіяни зруйнували в обласному центрі будівлю приватного підприємства.
Передісторія:
- Під час нічного обстрілу російськими окупантами міста Дніпро 28 квітня загинули молода жінка і 3-річна дитина.