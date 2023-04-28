Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепре из-под завалов спасли женщину, склад стройматериалов выгорел дотла

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 12:18
В Днепре из-под завалов спасли женщину, склад стройматериалов выгорел дотла
Фото ГСЧС

В Днепре работники ГСЧС во время ликвидации последствий российского обстрела спасли из-под завалов женщину.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "28 апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв.

Реклама:

Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения".

Детали: Сообщается, что пострадавшую госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

Спасатели тушили масштабный пожар несколько часов. 

 

Как видно из фото склад стройматериалов выгорел практически дотла. 

 

Между тем российские паблики репостят фото с пожара, который вызвали российские удары по Днепру, заявляя, что оккупанты якобы уничтожили две нефтебазы, а также нанесли удар по строительной базе.

На самом деле российские захватчики попали в Днепре в жилой дом – там погибла молодая мать с маленьким ребенком. Еще три человека пострадали. 

 
Фото из Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Также россияне разрушили в областном центре здание частного предприятия. 

 
Фото из Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Предыстория:

Темы: Днепрвойнапожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Днепр
В Днепре застрелили мужчину, который набросился на полицейских
До 10 возросло количество пострадавших от удара по Днепру
Враг ударил ракетами по Днепру: 7 пострадавших, много повреждений
Последние новости
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фотоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
16:08
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета – польский генштаб
Все новости...
Реклама: