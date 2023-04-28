В Днепре из-под завалов спасли женщину, склад стройматериалов выгорел дотла
В Днепре работники ГСЧС во время ликвидации последствий российского обстрела спасли из-под завалов женщину.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно ГСЧС: "28 апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв.
Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения".
Детали: Сообщается, что пострадавшую госпитализировали.
Спасатели тушили масштабный пожар несколько часов.
Как видно из фото склад стройматериалов выгорел практически дотла.
Между тем российские паблики репостят фото с пожара, который вызвали российские удары по Днепру, заявляя, что оккупанты якобы уничтожили две нефтебазы, а также нанесли удар по строительной базе.
На самом деле российские захватчики попали в Днепре в жилой дом – там погибла молодая мать с маленьким ребенком. Еще три человека пострадали.
Также россияне разрушили в областном центре здание частного предприятия.
Предыстория:
- Во время ночного обстрела российскими оккупантами города Днепр 28 апреля погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.