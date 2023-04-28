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В Днепре из-под завалов спасли женщину, склад стройматериалов выгорел дотла

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 12:18
В Днепре из-под завалов спасли женщину, склад стройматериалов выгорел дотла
Фото ГСЧС

В Днепре работники ГСЧС во время ликвидации последствий российского обстрела спасли из-под завалов женщину.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "28 апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв.

Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения".

Детали: Сообщается, что пострадавшую госпитализировали.

Спасатели тушили масштабный пожар несколько часов. 

ВИДЕО ДНЯ
 

Как видно из фото склад стройматериалов выгорел практически дотла. 

 

Между тем российские паблики репостят фото с пожара, который вызвали российские удары по Днепру, заявляя, что оккупанты якобы уничтожили две нефтебазы, а также нанесли удар по строительной базе.

На самом деле российские захватчики попали в Днепре в жилой дом – там погибла молодая мать с маленьким ребенком. Еще три человека пострадали. 

 
Фото из Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Также россияне разрушили в областном центре здание частного предприятия. 

 
Фото из Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Предыстория:

Темы: Днепрвойнапожар
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