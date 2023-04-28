В Днепре из-под завалов спасли женщину, склад стройматериалов выгорел дотла

В Днепре работники ГСЧС во время ликвидации последствий российского обстрела спасли из-под завалов женщину.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "28 апреля произошел ракетный обстрел города Днепр. Одна из ракет попала в ангар со строительными материалами, в результате чего возник пожар на площади 400 м. кв.

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Сотрудники Службы спасения спасли из-под завалов женщину 1970 года рождения".

Детали: Сообщается, что пострадавшую госпитализировали.

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Спасатели тушили масштабный пожар несколько часов.

Как видно из фото склад стройматериалов выгорел практически дотла.

Между тем российские паблики репостят фото с пожара, который вызвали российские удары по Днепру, заявляя, что оккупанты якобы уничтожили две нефтебазы, а также нанесли удар по строительной базе.

На самом деле российские захватчики попали в Днепре в жилой дом – там погибла молодая мать с маленьким ребенком. Еще три человека пострадали.

Фото из Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

Также россияне разрушили в областном центре здание частного предприятия.

Фото из Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака

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