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Оккупанты Крыма уже дают указание топ-менеджерам готовиться к эвакуации – Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 13:42
Оккупанты Крыма уже дают указание топ-менеджерам готовиться к эвакуации – Сопротивление
Фото из Telegram "Крымская железная дорога"

Топ-менеджеры филиалов российских компаний во временно оккупированном Крыму получили указание готовиться к эвакуации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации".

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Детали: Такую информацию уже получили государственные банки и Крымская железная дорога.

В ЦНС считают, что это свидетельствует о комплексных мерах по подготовке.

Ведь согласно указанию, эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи.

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Пока оккупанты говорят об оплачиваемом отпуске.

Предыстория:

Темы: Крымоккупацияэвакуация
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