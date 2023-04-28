Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты Крыма уже дают указание топ-менеджерам готовиться к эвакуации – Сопротивление

Ирина БалачукПятница, 28 апреля 2023, 13:42
Оккупанты Крыма уже дают указание топ-менеджерам готовиться к эвакуации – Сопротивление
Фото из Telegram "Крымская железная дорога"

Топ-менеджеры филиалов российских компаний во временно оккупированном Крыму получили указание готовиться к эвакуации.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации".

Детали: Такую информацию уже получили государственные банки и Крымская железная дорога.

В ЦНС считают, что это свидетельствует о комплексных мерах по подготовке.

Ведь согласно указанию, эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи.

Пока оккупанты говорят об оплачиваемом отпуске.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Крымоккупацияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Крым
Крым 2023: движение сопротивления, подготовка к контрнаступлению ВСУ, камеры наблюдения и незаконные приговоры
Оккупанты вывели из севера Крыма технику и нарыли окопов – спутниковые снимки
Оккупанты в Крыму обустраивают укрытия на случай "угроз" – Сопротивление
Последние новости
22:41
РФ потеряла в районе Бахмута более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: