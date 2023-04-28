Оккупанты Крыма уже дают указание топ-менеджерам готовиться к эвакуации – Сопротивление
Пятница, 28 апреля 2023, 13:42
Топ-менеджеры филиалов российских компаний во временно оккупированном Крыму получили указание готовиться к эвакуации.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно Сопротивление: "Руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым получило указание готовиться к эвакуации".
Детали: Такую информацию уже получили государственные банки и Крымская железная дорога.
В ЦНС считают, что это свидетельствует о комплексных мерах по подготовке.
Ведь согласно указанию, эвакуироваться должны не только представители верхушки, но и их семьи.
Пока оккупанты говорят об оплачиваемом отпуске.
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Предыстория:
- Ранее оккупационная власть полуострова дала указание районным "властям" готовить укрытия на случай возникновения "угроз". В частности, соответствующие работы проводили в Алупке.