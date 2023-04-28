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Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 14:45
Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
Фото ілюстративне

В Бєлгородській області загинули 4 людей, які на автомобілі наїхали на міну.

Джерело: російський новинний Telegram-канал Baza, повідомлення губернатора області В'ячеслава Гладкова

Дослівно: "За попередніми даними вибух стався недалеко від села Журавлівка. Четверо хлопців їхали на риболовлю і вирішили проїхати до річки полем на своєму легковику. Однак хлопці наїхали на міну і стався вибух.

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У результаті всі, хто перебував у машині, загинули".

 
Скриншот

Деталі: Гладков же повідомив, що в результаті "надзвичайної події" в Журавлівці загинули дві людини.

Передісторія:

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  • У квітні голова Щебекинського округу Бєлгородської області Володимир Жданов заявив, що у регіоні почали рити окопи, щоб "перестрахуватися".

Теми: Росіявійна
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