Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ

В Бєлгородській області загинули 4 людей, які на автомобілі наїхали на міну.

Джерело: російський новинний Telegram-канал Baza

Дослівно: "За попередніми даними вибух стався недалеко від села Журавлівка. Четверо хлопців їхали на риболовлю і вирішили проїхати до річки полем на своєму легковику. Однак хлопці наїхали на міну і стався вибух.

У результаті всі, хто перебував у машині, загинули".

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