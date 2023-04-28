Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
П'ятниця, 28 квітня 2023, 14:45
В Бєлгородській області загинули 4 людей, які на автомобілі наїхали на міну.
Джерело: російський новинний Telegram-канал Baza, повідомлення губернатора області В'ячеслава Гладкова
Дослівно: "За попередніми даними вибух стався недалеко від села Журавлівка. Четверо хлопців їхали на риболовлю і вирішили проїхати до річки полем на своєму легковику. Однак хлопці наїхали на міну і стався вибух.
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У результаті всі, хто перебував у машині, загинули".
Деталі: Гладков же повідомив, що в результаті "надзвичайної події" в Журавлівці загинули дві людини.
Передісторія:
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