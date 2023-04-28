Четверо людей підірвалися на міні в Бєлгородській області РФ - ЗМІ
П'ятниця, 28 квітня 2023, 14:45
В Бєлгородській області загинули 4 людей, які на автомобілі наїхали на міну.
Джерело: російський новинний Telegram-канал Baza
Дослівно: "За попередніми даними вибух стався недалеко від села Журавлівка. Четверо хлопців їхали на риболовлю і вирішили проїхати до річки полем на своєму легковику. Однак хлопці наїхали на міну і стався вибух.
У результаті всі, хто перебував у машині, загинули".
Передісторія:
- У квітні голова Щебекинського округу Бєлгородської області Володимир Жданов заявив, що у регіоні почали рити окопи, щоб "перестрахуватися".