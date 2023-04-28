Четыре человека подорвались на мине в Белгородской области РФ - СМИ

В Белгородской области погибли 4 человека, которые на автомобиле наехали на мину.

Источник: российский новостной Telegram-канал Baza

Дословно: "По предварительным данным взрыв произошел недалеко от села Журавлевка. Четверо парней ехали на рыбалку и решили проехать к реке по полю на своей легковушке. Однако ребята наехали на мину и произошел взрыв.

В результате все, кто находился в машине, погибли".

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Предыстория: В апреле глава Щебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов заявил, что в регионе начали рыть окопы, чтобы "перестраховаться".