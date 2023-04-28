На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
П'ятниця, 28 квітня 2023, 15:23
На Черкащині оголосили триденну жалобу після влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані зранку 28 квітня.
Джерело: очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram
Пряма мова: "Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу".
Деталі: Триває рятувальна операція. Станом на 14:47 відомо про 17 загиблих.
Передісторія:
- 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.