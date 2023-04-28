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На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 15:23
На Черкащині оголошено триденну жалобу після атаки РФ на Умань
Багатоповерхівка в Умані, фото з сайту МВС

На Черкащині оголосили триденну жалобу після влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані зранку 28 квітня.

Джерело: очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в Telegram

Пряма мова: "Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу".

Деталі: Триває рятувальна операція. Станом на 14:47 відомо про 17 загиблих. 

Передісторія:

  • 28 квітня в Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок. Керівник МВС Ігор Клименко з місця події повідомив, що окупанти вдарили по будинку в Умані ракетою Х-101. У результаті цього обвалився цілий під’їзд, де було зареєстровано 109 осіб. Знищено повністю 27 квартир. Також згоріли вщент або пошкоджені понад 33 авто. Рятувальники роблять усе, щоб якнайшвидше розібрати завали.

Теми: УманьЧеркаська областьжертвиракетний удар
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