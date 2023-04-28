В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань

Многоэтажка в Умани, фото с сайта МВД

В Черкасской области объявили трехдневный траур после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "Страшная трагедия для всей Черкасской области. Объявляем в области трехдневный траур".

Детали: Продолжается спасательная операция. По состоянию на 14:47 известно о 17 погибших.

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