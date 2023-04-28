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В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 апреля 2023, 15:23
В Черкасской области объявлен трехдневный траур после атаки РФ на Умань
Многоэтажка в Умани, фото с сайта МВД

В Черкасской области объявили трехдневный траур после попадания российской ракеты в многоэтажку в Умани утром 28 апреля.

Источник: глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь: "Страшная трагедия для всей Черкасской области. Объявляем в области трехдневный траур".

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Детали: Продолжается спасательная операция. По состоянию на 14:47 известно о 17 погибших. 

Предыстория:

  • 28 апреля в Умани Черкасской области российская ракета попала в жилой дом. Руководитель МВД Игорь Клименко с места происшествия сообщил, что оккупанты ударили по дому в Умани ракетой Х-101. В результате этого обвалился целый подъезд, где было зарегистрировано 109 человек. Уничтожено полностью 27 квартир. Также сгорели дотла или повреждены более 33 авто. Спасатели делают все, чтобы как можно быстрее разобрать завалы.

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Темы: УманьЧеркасская областьжертвыракетный удар
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