Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального
128 діячів культури зі світовим ім'ям попросили президента Росії Володимира Путіна надати ув'язненому політику від опозиції Олексію Навальному екстрену медичну допомогу і звільнити його.
Джерело: видання "Медуза", яке публікує текст відкритого листа російською мовою
Деталі: Серед підписантів зокрема - нобелівські лауреати з літератури Світлана Алексієвич, Маріо Варгас Льоса, Герта Мюллер, Орхан Памук, Ольга Токарчук, творець Гаррі Поттера, письменниця Джоан Роулінг, історик Тімоті Снайдер, актори Девід Духовни, Бенедикт Камбербетч, Джуд Лоу, Жан Рено, колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона та інші.
Дослівно: "Ми пишемо Вам про те, що Ви і так добре знаєте: Олексія Навального утримують в ІК-6, одній із найсуворіших колоній у Вашій країні. Його знову і знову поміщають в одиночну камеру, бетонний куб розміром із собачу будку, без вентиляції. Відвідування родичів і телефонні дзвінки йому заборонені, адвокати не можуть отримати до нього доступу. Незважаючи на високу температуру, він змушений весь день проводити стоячи.
Ми доєднуємо свої голоси до вимог 600 російських лікарів, які заявляють, що Олексій Навальний повинен негайно отримати екстрену незалежну медичну допомогу. Припинити тортури Навального і надати йому медичну допомогу вимагають також 100 російських адвокатів і 100 регіональних депутатів.
Навальний відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченнями, які ніколи не були б прийняті жодним незалежним справедливим судом. Ми підтримуємо заклик уряду Німеччини, влади США і Євросоюзу, які вимагають його негайного звільнення. Це у Ваших силах".
Нагадаємо: Діячі культури вже зверталися з листом до Путіна з проханням надати Навальному доступ до медичної допомоги.
Передісторія:
- У 2014 році після захоплення Росією Криму Навальний на питання щодо півострова відповів: "Крим - це що, бутерброд з ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати ...".
- У 2016 році Навальний говорив, що має намір провести "нормальний" референдум в окупованому РФ Криму в разі своєї перемоги на президентських виборах у Росії.
- У 2021 році глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців не зачаровуватися Навальним і заявив, що "бутерброд доведеться повернути, причому не надкушеним і свіжим, в гарному стані".
- В березні 2022 року режим Путіна засудив Навального до 9 років колонії у справі про шахрайство і неповагу до суду. В жовтні 2022 року. Навального звинуватили в пропаганді тероризму і в закликах до нього.
- У лютому 2023 року політв'язень Навальний опублікував нові принципи своєї політичної платформи, що передбачають повагу до міжнародно визнаних кордонів України 1991 року і компенсацію нашій країні збитків за війну.