Роулінг, Лоу, Памук і понад 100 діячів культури просять Путіна звільнити Навального

128 діячів культури зі світовим ім'ям попросили президента Росії Володимира Путіна надати ув'язненому політику від опозиції Олексію Навальному екстрену медичну допомогу і звільнити його.

Джерело: видання "Медуза", яке публікує текст відкритого листа російською мовою

Деталі: Серед підписантів зокрема - нобелівські лауреати з літератури Світлана Алексієвич, Маріо Варгас Льоса, Герта Мюллер, Орхан Памук, Ольга Токарчук, творець Гаррі Поттера, письменниця Джоан Роулінг, історик Тімоті Снайдер, актори Девід Духовни, Бенедикт Камбербетч, Джуд Лоу, Жан Рено, колишній футболіст "Манчестер Юнайтед" Ерік Кантона та інші.

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Дослівно: "Ми пишемо Вам про те, що Ви і так добре знаєте: Олексія Навального утримують в ІК-6, одній із найсуворіших колоній у Вашій країні. Його знову і знову поміщають в одиночну камеру, бетонний куб розміром із собачу будку, без вентиляції. Відвідування родичів і телефонні дзвінки йому заборонені, адвокати не можуть отримати до нього доступу. Незважаючи на високу температуру, він змушений весь день проводити стоячи.

Ми доєднуємо свої голоси до вимог 600 російських лікарів, які заявляють, що Олексій Навальний повинен негайно отримати екстрену незалежну медичну допомогу. Припинити тортури Навального і надати йому медичну допомогу вимагають також 100 російських адвокатів і 100 регіональних депутатів.

Навальний відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченнями, які ніколи не були б прийняті жодним незалежним справедливим судом. Ми підтримуємо заклик уряду Німеччини, влади США і Євросоюзу, які вимагають його негайного звільнення. Це у Ваших силах".

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Нагадаємо: Діячі культури вже зверталися з листом до Путіна з проханням надати Навальному доступ до медичної допомоги.

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