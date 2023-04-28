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Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 16:26
Роулинг, Лоу, Памук и свыше 100 деятелей культуры просят Путина освободить Навального
АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ. ФОТО ИЗ ЕГО СОЦСЕТЕЙ

128 деятелей культуры с мировым именем попросили президента России Владимира Путина предоставить заключенному политику от оппозиции Алексею Навальному экстренную медицинскую помощь и освободить его.

Источник: издание "Медуза", которое публикует текст открытого письмана русском языке

Детали: Среди подписантов в частности – нобелевские лауреаты по литературе Светлана Алексиевич, Марио Варгас Льоса, Герта Мюллер, Орхан Памук, Ольга Токарчук, создатель Гарри Поттера, писатель Джоан Роулинг, историк Тимоти Снайдер, актёры Дэвид Духовны, Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Жан Рено, бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона и другие.

Дословно: "Мы пишем Вам о том, что Вы и так хорошо знаете: Алексей Навальный содержится в ИК-6, одной из самых суровых колоний в Вашей стране. Его снова и снова помещают в одиночную камеру, бетонный куб размером с собачью будку, без вентиляции. Посещения родственников и телефонные звонки ему запрещены, адвокаты не могут получить к нему доступа. Несмотря на высокую температуру, он вынужден весь день проводить стоя.

Мы присоединяем свои голоса к требованиям 600 российских врачей, которые заявляют, что Алексей Навальный должен немедленно получить экстренную независимую медицинскую помощь. Прекратить пытки Навального и предоставить ему медицинскую помощь требуют также 100 российских адвокатов и 100 региональных депутатов.

Навальный отбывает тюремное заключение по обвинениям, которые никогда не были бы приняты ни одним независимым справедливым судом. Мы поддерживаем призыв правительства Германии, властей США и Евросоюза, требующих его немедленного освобождения. Это в Ваших силах".

Напомним: Деятели культуры уже обращались с письмом к Путину с просьбой предоставить Навальному доступ к медицинской помощи.

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Предыстория:

  • В 2014 году после захвата Россией Крыма Навальный на вопрос о полуострове ответил: "Крым - это что, бутерброд с колбасой, что ли? Его туда-сюда возвращать...".
  • В 2016 году Навальный говорил, что намерен провести "нормальный" референдум в оккупированном РФ Крыму в случае своей победы на президентских выборах в России.
  • В 2021 году глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не очаровываться Навальным и заявил, что "бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии". 
  • В марте 2022 года режим Путина приговорил Навального к 9 годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В октябре 2022 года. Навального обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.
  • В феврале 2023 года политзаключенный Навальный опубликовал новые принципы своей политической платформы, предусматривающие уважение к международно признанным границам Украины 1991 года и компенсацию нашей стране ущерба за войну.

Темы: НавальныйПутинРосcия
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