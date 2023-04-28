В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

В більшості регіонів України ввечері 28 квітня оголошували повітряну тривогу.

Джерело: мапа тривог, голова ОП Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За даними УП, було зафіксовано зліт літаків стратегічної авіації в Росії.

Єрмак написав про загрозу нового ракетного удару.

Оновлено: Приблизно за 40 хвилин пішли відбої.

Що передувало: Рано вранці 28 квітня Росія завдала нового удару по Україні, випустивши 23 крилаті ракети з літаків стратегічної авіації. 21 ракету знищила українська ППО. 2 ракети влучили по Умані Черкаської області, уламки ракет завдали руйнувань на Київщині і в Дніпрі, де загинули молода жінка і 3-річна дитина.