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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Валентина РоманенкоПятница, 28 апреля 2023, 18:35
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
скриншот

В большинстве регионов Украины вечером 28 апреля объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, глава ОП Андрей Ермак в Telegram

Детали: По данным УП, был зафиксирован взлет самолетов стратегической авиации в России.

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Ермак написал об угрозе нового ракетного удара.

Обновлено: Примерно через 40 минут пошли отбои.

Что предшествовало: Рано утром 28 апреля Россия нанесла новый удар по Украине, выпустив 23 крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации. 21 ракету уничтожила украинская ПВО. 2 ракеты попали по Умани Черкасской области, обломки ракет нанесли разрушения в Киевской области и в Днепре, где погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.

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Темы: воздушная тревога
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