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Лукашенко розповів білорусам, що на них ніхто не нападе, у тому числі й українці

"Українська правда"П'ятниця, 28 квітня 2023, 18:44
Лукашенко розповів білорусам, що на них ніхто не нападе, у тому числі й українці
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування із жителями Гомельської області сказав, що на Білорусь ніхто не планує нападати, зокрема й Україна.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва", яке наводить цитати Лукашенка з державного агентсва "Бєлта"

Деталі: Лукашенко назвав Гомельську і Брестську області, які межують з Україною, прифронтовими.   

Пряма мова: "Але я більше вас розумію, щоб ми не втягнулися в цю широкомасштабну бійню. Досвід її ми використовуємо, вивчаємо. Дивимося, щоб наша армія була сильнішою. Тому ви не хвилюйтеся. Я більше ніж ви не хочу воювати. У мене теж є діти. І ви всі мої діти. Я не хочу, щоб мені довелося вас посилати кудись на фронт. Тому заспокойтеся, працюйте спокійно.

Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександре Григоровичу, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються". Може, і не збираються. Але нам потрібно бути готовими до всього. Тому ростіть дітей. Бажано якомога більше".

Передісторія:

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який став поплічником РФ у агресії проти України, 1 січня підписав перший новорічний указ, яким оголосив 2023-тій рік "роком миру".
  • Влітку 2022 року білоруський диктатор припускав, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтяпав Захід".

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Теми: БілорусьЛукашенко
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