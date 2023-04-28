Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко рассказал белорусам, что на них никто не нападет, в том числе и украинцы

"Украинская правда"Пятница, 28 апреля 2023, 18:44
Лукашенко рассказал белорусам, что на них никто не нападет, в том числе и украинцы
Фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями Гомельской области сказал, что на Беларусь никто не планирует нападать, в том числе и Украина.

Источник: белорусское издание "Наша Нива", которое приводит цитаты Лукашенко из государственного агентства "Белта"

Детали: Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области, которые граничат с Украиной, прифронтовыми.

Прямая речь: "Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была сильнее. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно.

Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам нужно быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно как можно больше".

Предыстория:

  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который стал пособником РФ в агрессии против Украины, 1 января подписал первый новогодний указ, которым объявил 2023-й год "годом мира".
  • - Летом 2022 года белорусский диктатор предполагал, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьЛукашенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Беларусь
Бывший конкурент Лукашенко попал в больницу с "множественными повреждениями"
В Литве рассказали о попытках разведок РФ, Беларуси и Китая вербовать граждан
Россия держит 17 тысяч вояк в двух приграничных областях и Беларуси – Наев
Последние новости
22:41
РФ потеряла в районе Бахмута более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Шуляк доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: