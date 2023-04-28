Лукашенко рассказал белорусам, что на них никто не нападет, в том числе и украинцы

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с жителями Гомельской области сказал, что на Беларусь никто не планирует нападать, в том числе и Украина.

Источник: белорусское издание "Наша Нива", которое приводит цитаты Лукашенко из государственного агентства "Белта"

Детали: Лукашенко назвал Гомельскую и Брестскую области, которые граничат с Украиной, прифронтовыми.

Прямая речь: "Но я больше вас понимаю, чтобы мы не втянулись в эту широкомасштабную бойню. Опыт ее мы используем, изучаем. Смотрим, чтобы наша армия была сильнее. Поэтому вы не волнуйтесь. Я больше вас не хочу воевать. У меня тоже есть дети. И вы все мои дети. Я не хочу, чтобы мне пришлось вас посылать куда-то на фронт. Поэтому успокойтесь, работайте спокойно.

Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: "Александр Григорьевич, господин президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам нужно быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей. Желательно как можно больше".

Предыстория:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который стал пособником РФ в агрессии против Украины, 1 января подписал первый новогодний указ, которым объявил 2023-й год "годом мира".

- Летом 2022 года белорусский диктатор предполагал, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".