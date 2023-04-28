Повітряні сили пояснили, чому в п'ятницю ввечері пролунала повітряна тривога
П'ятниця, 28 квітня 2023, 19:51
Масштабну повітряну тривогу ввечері п'ятниці оголошували через активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації ворога.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП
Деталі: Ввечері 28 квітня ППО України зафіксувала активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації противника.
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Враховуючи ймовірний час підльоту у випадку запуску ракет, було прийнято рішення оголосити повітряну тривогу на більшій частині території України.
Пряма мова: "Злітали два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два дальні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Також на півночі України поблизу лінії фронту було зафіксовано активність винищувачів Су-30 та Су-35".