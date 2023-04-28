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Повітряні сили пояснили, чому в п'ятницю ввечері пролунала повітряна тривога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 квітня 2023, 19:51
Повітряні сили пояснили, чому в п'ятницю ввечері пролунала повітряна тривога
Юрій Ігнат. скриншот

Масштабну повітряну тривогу ввечері п'ятниці оголошували через активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації ворога.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: Ввечері 28 квітня ППО України зафіксувала активність стратегічної, тактичної та дальньої авіації противника.

Враховуючи ймовірний час підльоту у випадку запуску ракет, було прийнято рішення оголосити повітряну тривогу на більшій частині території України.

Пряма мова: "Злітали два стратегічні бомбардувальники Ту-95, два дальні бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3. Також на півночі України поблизу лінії фронту було зафіксовано активність винищувачів Су-30 та Су-35".

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Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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