Воздушные силы объяснили, почему в пятницу вечером прозвучала воздушная тревога
Пятница, 28 апреля 2023, 19:51
Масштабную воздушную тревогу вечером пятницы объявляли из-за активности стратегической, тактической и дальней авиации врага.
Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП
Детали: Вечером 28 апреля ПВО Украины зафиксировала активность стратегической, тактической и дальней авиации противника.
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Учитывая вероятное время подлета в случае запуска ракет, было принято решение объявить воздушную тревогу на большей части территории Украины.
Прямая речь: "Взлетали два стратегических бомбардировщика Ту-95, два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Также на севере Украины вблизи линии фронта была зафиксирована активность истребителей Су-30 и Су-35".