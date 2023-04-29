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Німеччина планує виготовити для України 250 тисяч артснарядів – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 00:57
Німеччина планує виготовити для України 250 тисяч артснарядів – ЗМІ
Снаряди. Фото із сайту ЄП

Німеччина запропонувала виробити для української армії 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, це чверть від загального обсягу боєприпасів, які Євросоюз планує виготовити для України.

Джерело: німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung

Деталі: Як повідомляє видання, пропозиція про виробництво такої кількості снарядів для України надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, яка відбулася цього тижня.

Зазначається, що виготовленням боєприпасів займеться концерн Rheinmetall – виробник зброї з Дюссельдорфа.

Анонімний представник концерну повідомив виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них – на заводах в Європі.

За його словами, у перспективі Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч снарядів на рік.

Що цьому передувало: 

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  • Франція і Польща влаштували суперечку, коли посли країн в ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.
  • За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, країни Європейського Союзу надають боєприпаси на терміновий запит України і їхня кількість має зрости, зважаючи на терміновість питання.

Теми: НімеччинаУкраїнаармія
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