Німеччина планує виготовити для України 250 тисяч артснарядів – ЗМІ
Німеччина запропонувала виробити для української армії 250 тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, це чверть від загального обсягу боєприпасів, які Євросоюз планує виготовити для України.
Джерело: німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung
Деталі: Як повідомляє видання, пропозиція про виробництво такої кількості снарядів для України надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, яка відбулася цього тижня.
Зазначається, що виготовленням боєприпасів займеться концерн Rheinmetall – виробник зброї з Дюссельдорфа.
Анонімний представник концерну повідомив виданню, що наразі підприємство може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч із них – на заводах в Європі.
За його словами, у перспективі Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до близько 600 тисяч снарядів на рік.
Що цьому передувало:
- Франція і Польща влаштували суперечку, коли посли країн в ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти Євросоюзу на закупівлю боєприпасів для України.
- За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, країни Європейського Союзу надають боєприпаси на терміновий запит України і їхня кількість має зрости, зважаючи на терміновість питання.