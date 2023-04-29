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Германия планирует изготовить для Украины 250 тысяч артснарядов – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 00:57
Германия планирует изготовить для Украины 250 тысяч артснарядов – СМИ
Снаряды. Фото с сайта ЕП

Германия предложила произвести для украинской армии 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, это четверть от общего объема боеприпасов, которые Евросоюз планирует изготовить для Украины.

Источник: немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Как сообщает издание, предложение о производстве такого количества снарядов для Украины поступило на встрече директоров оружейных компаний, которая состоялась на этой неделе.

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Отмечается, что изготовлением боеприпасов займется концерн Rheinmetall – производитель оружия из Дюссельдорфа.

Анонимный представитель концерна сообщил изданию, что сейчас предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – на заводах в Европе.

По его словам, в перспективе Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до около 600 тысяч снарядов в год.

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Что этому предшествовало:

  • Франция и Польша устроили спор, когда послы стран в ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.
  • По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, страны Европейского Союза предоставляют боеприпасы на срочный запрос Украины и их количество должно возрасти, учитывая срочность вопроса.

Темы: ГерманияУкраинаармия
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