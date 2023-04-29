Германия планирует изготовить для Украины 250 тысяч артснарядов – СМИ
Германия предложила произвести для украинской армии 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, это четверть от общего объема боеприпасов, которые Евросоюз планирует изготовить для Украины.
Источник: немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung
Детали: Как сообщает издание, предложение о производстве такого количества снарядов для Украины поступило на встрече директоров оружейных компаний, которая состоялась на этой неделе.
Отмечается, что изготовлением боеприпасов займется концерн Rheinmetall – производитель оружия из Дюссельдорфа.
Анонимный представитель концерна сообщил изданию, что сейчас предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – на заводах в Европе.
По его словам, в перспективе Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до около 600 тысяч снарядов в год.
Что этому предшествовало:
- Франция и Польша устроили спор, когда послы стран в ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.
- По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, страны Европейского Союза предоставляют боеприпасы на срочный запрос Украины и их количество должно возрасти, учитывая срочность вопроса.