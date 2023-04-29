Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия планирует изготовить для Украины 250 тысяч артснарядов – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 00:57
Германия планирует изготовить для Украины 250 тысяч артснарядов – СМИ
Снаряды. Фото с сайта ЕП

Германия предложила произвести для украинской армии 250 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, это четверть от общего объема боеприпасов, которые Евросоюз планирует изготовить для Украины.

Источник: немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung

Детали: Как сообщает издание, предложение о производстве такого количества снарядов для Украины поступило на встрече директоров оружейных компаний, которая состоялась на этой неделе.

Отмечается, что изготовлением боеприпасов займется концерн Rheinmetall – производитель оружия из Дюссельдорфа.

Анонимный представитель концерна сообщил изданию, что сейчас предприятие может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – на заводах в Европе.

По его словам, в перспективе Rheinmetall планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до около 600 тысяч снарядов в год.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Франция и Польша устроили спор, когда послы стран в ЕС не смогли урегулировать спор о совместных контрактах Евросоюза на закупку боеприпасов для Украины.
  • По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, страны Европейского Союза предоставляют боеприпасы на срочный запрос Украины и их количество должно возрасти, учитывая срочность вопроса.

Темы: ГерманияУкраинаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина

Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию

фото, ОбновленоДепутат с женой пытались захватить 280 га у моря в Одесской области – СБУ

Данилов назвал 15 причин, почему украинцы хотят исчезновения России

фотоВодитель сбил полицейскую и двух военных на переходе в Хмельницком: один погиб

Все новости...
Германия
В дронах Shahed нашли немецкую технологию, украденную Ираном почти 20 лет назад
В Германии в ожидании апелляции умер 102-летний экс-охранник концлагеря, осужденный на 5 лет
Глава МИД Германии проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать "лживое шоу" Лаврова - Bild﻿
Последние новости
22:41
РФ потеряла в районе Бахмута более 100 тысяч людей за 5 месяцев – Белый дом
22:38
Глава "Слуги народа" доказывает в суде, что ее муж из Украины не убегал
22:18
Последние удары врага: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками
22:16
Какая дополнительная работа в школе обременяет украинских учителей – опрос
22:03
Экономические новости 1 мая: в США "рухнул" еще один банк, правительство хочет ликвидировать регулятора игорного бизнеса
21:57
видеоШуляк прокомментировала поддержку "слуг народа" со стороны экс-ОПЗЖ
21:47
В апреле из России окончательно вышли KFC, Mercedes-Benz и EA
21:34
Оппозиционеры РФ в Европе приняли декларацию: против войны и режима Путина
21:08
Студентов УКУ критикуют за благотворительную вечеринку во львовском Доме ученых
21:07
видеоШуляк о бывших "слугах", которые объединились с экс-ОПЗЖ: "Предатели"
Все новости...
Реклама: