Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Демократи закликають Байдена передати Україні F-16 – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 04:11
Демократи закликають Байдена передати Україні F-16 – ЗМІ
ВИНИЩУВАЧ F-16. ФОТО GETTY IMAGES

Однопартійці президента США Джо Байдена тиснуть на нього, вимагаючи ухвалити рішення про відправку в Україну винищувачів F-16 та ракет великої дальності.

Джерело: The Hill

Деталі: Члени Конгресу від Демократичної і Республіканської партій закликали Байдена поставити Україні реактивну артилерію великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16, пише видання.

Реклама:

"Ця техніка може бути ключовою для захисту українського народу та будь-якого наступу на російські позиції, стверджують законодавці, і деякі військові лідери США з цим погоджуються", – пише видання.

The Hill називає провідних діячів Демократичної партії, які найбільше тиснуть на Байдена. Це – Джейсон Кроу, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхаус, Джаред Голден та Марк Келлі.

Попри заклики, зазначає видання, Білий дім своєї позиції наразі не змінив, відмовившись постачати Україні ATACMS і F-16.

ВІДЕО ДНЯ

"Однак обіцянка США в січні надати Україні бойові танки M1 Abrams на початку цієї весни, після кількох місяців спротиву з боку Білого дому, дала привід для оптимізму, що адміністрація може надати ще більш важке озброєння", – пише The Hill.

Що цьому передувало:

  • Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: БайденУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
19:43
Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон
Усі новини...
Реклама: