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Демократи закликають Байдена передати Україні F-16 – ЗМІ

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 04:11
Демократи закликають Байдена передати Україні F-16 – ЗМІ
ВИНИЩУВАЧ F-16. ФОТО GETTY IMAGES

Однопартійці президента США Джо Байдена тиснуть на нього, вимагаючи ухвалити рішення про відправку в Україну винищувачів F-16 та ракет великої дальності.

Джерело: The Hill

Деталі: Члени Конгресу від Демократичної і Республіканської партій закликали Байдена поставити Україні реактивну артилерію великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16, пише видання.

"Ця техніка може бути ключовою для захисту українського народу та будь-якого наступу на російські позиції, стверджують законодавці, і деякі військові лідери США з цим погоджуються", – пише видання.

The Hill називає провідних діячів Демократичної партії, які найбільше тиснуть на Байдена. Це – Джейсон Кроу, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхаус, Джаред Голден та Марк Келлі.

Попри заклики, зазначає видання, Білий дім своєї позиції наразі не змінив, відмовившись постачати Україні ATACMS і F-16.

"Однак обіцянка США в січні надати Україні бойові танки M1 Abrams на початку цієї весни, після кількох місяців спротиву з боку Білого дому, дала привід для оптимізму, що адміністрація може надати ще більш важке озброєння", – пише The Hill.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс пообіцяв лобіювати надання Україні більше зброї, боєприпасів, а також західних винищувачів.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба просить друзів України прискорити ухвалення рішення про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теми: БайденУкраїнаСША
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