Демократы призывают Байдена передать Украине F-16 – СМИ
Однопартийцы президента США Джо Байдена давят на него, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности.
Источник: The Hill
Детали: Члены Конгресса от Демократической и Республиканской партий призвали Байдена поставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS и современные истребители F-16, пишет издание.
"Эта техника может быть ключевой для защиты украинского народа и любого наступления на российские позиции, утверждают законодатели, и некоторые военные лидеры США с этим соглашаются", – пишет издание.
The Hill называет ведущих деятелей Демократической партии, которые больше всего давят на Байдена. Это – Джейсон Кроу, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли.
Несмотря на призывы, отмечает издание, Белый дом своей позиции пока не изменил, отказавшись поставлять Украине ATACMS и F-16.
"Однако обещание США в январе предоставить Украине боевые танки M1 Abrams в начале этой весны, после нескольких месяцев сопротивления со стороны Белого дома, дало повод для оптимизма, что администрация может предоставить еще более тяжелое вооружение", – пишет The Hill.
Что этому предшествовало: