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Демократы призывают Байдена передать Украине F-16 – СМИ

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 04:11
Демократы призывают Байдена передать Украине F-16 – СМИ
ИСТРЕБИТЕЛЬ F-16. ФОТО GETTY IMAGES

Однопартийцы президента США Джо Байдена давят на него, требуя принять решение об отправке в Украину истребителей F-16 и ракет большой дальности.

Источник: The Hill

Детали: Члены Конгресса от Демократической и Республиканской партий призвали Байдена поставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS и современные истребители F-16, пишет издание.

"Эта техника может быть ключевой для защиты украинского народа и любого наступления на российские позиции, утверждают законодатели, и некоторые военные лидеры США с этим соглашаются", – пишет издание.

The Hill называет ведущих деятелей Демократической партии, которые больше всего давят на Байдена. Это – Джейсон Кроу, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли.

Несмотря на призывы, отмечает издание, Белый дом своей позиции пока не изменил, отказавшись поставлять Украине ATACMS и F-16.

"Однако обещание США в январе предоставить Украине боевые танки M1 Abrams в начале этой весны, после нескольких месяцев сопротивления со стороны Белого дома, дало повод для оптимизма, что администрация может предоставить еще более тяжелое вооружение", – пишет The Hill.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал лоббировать предоставление Украине больше оружия, боеприпасов, а также западных истребителей.
  • Глава МИД Дмитрий Кулеба просит друзей Украины ускорить принятие решения об обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Темы: БайденУкраинаСША
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