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ISW пояснив, навіщо Путін дозволив депортацію з окупованих територій українців без паспортів РФ

"Українська правда"Субота, 29 квітня 2023, 05:02
ISW пояснив, навіщо Путін дозволив депортацію з окупованих територій українців без паспортів РФ
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО ТАСС

Указ президента РФ Володимира Путіна, який дозволяє після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій людей без російського громадянства, спрямований на те, щоби стимулювати місцевих мешканців отримувати паспорти РФ, а також створює умови для депортації українців зі своїх територій.

Джерело: Інститут вивчення війни

Деталі: Володимир Путін 27 квітня підписав указ, який кодифікує умови для подальшої масової депортації до Росії мешканців окупованих районів України, йдеться у звіті інституту.

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Зазначається, що російський президент підписав указ "Про особливості правового становища окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації", який визначає тих, хто проживає на окупованих Росією територіях, хто заявив про бажання зберегти своє громадянство та відмовляється від отримання російських паспортів, як "іноземних громадян та осіб без громадянства, які постійно проживають в РФ".

Указ передбачає, що такі особи можуть продовжувати проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року, допускаючи, що після цієї дати вони можуть бути депортовані.

"Цей указ кодифікує примусові методи заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також створює умови для депортації українців, які не погоджуються стати громадянами РФ", – вважають аналітики ISW.

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В інституті наголосили, що російська влада також продовжує інші спроби депортації українців, зокрема дітей.

ISW продовжує вважати, що всі зусилля, спрямовані на депортацію українців до Росії, можуть порушувати Женевську конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також можуть бути цілеспрямованою кампанією з етнічних чисток.

Теми: Путіндепортація
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