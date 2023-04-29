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ISW объяснил, зачем Путин разрешил депортацию с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ

"Украинская правда"Суббота, 29 апреля 2023, 05:02
ISW объяснил, зачем Путин разрешил депортацию с оккупированных территорий украинцев без паспортов РФ
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО ТАСС

Указ президента РФ Владимира Путина, который позволяет после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий людей без российского гражданства, направлен на то, чтобы стимулировать местных жителей получать паспорта РФ, а также создает условия для депортации украинцев со своих территорий.

Источник: Институт изучения войны

Детали: Владимир Путин 27 апреля подписал указ, который кодифицирует условия для дальнейшей массовой депортации в Россию жителей оккупированных районов Украины, говорится в отчете института.

Отмечается, что российский президент подписал указ "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", который определяет тех, кто проживает на оккупированных Россией территориях, кто заявил о желании сохранить свое гражданство и отказывается от получения российских паспортов, как "иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ".

Указ предусматривает, что такие лица могут продолжать проживать на оккупированных территориях до 1 июля 2024 года, допуская, что после этой даты они могут быть депортированы.

"Этот указ кодифицирует принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не соглашаются стать гражданами РФ", – считают аналитики ISW.

В институте отметили, что российские власти также продолжают другие попытки депортации украинцев, в частности детей.

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ISW продолжает считать, что все усилия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут нарушать Женевскую конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказания за него, а также могут быть целенаправленной кампанией по этническим чисткам.

Темы: Путиндепортация
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