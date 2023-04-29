ГУР рекомендує мешканцям Криму найближчим часом не перебувати біля військових об’єктів

Українська військова розвідка після пожежі на нафтобазі у Севастополі рекомендує жителям окупованого Криму не знаходитися поряд з військовими об'єктами.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов

Деталі: У ГУР уточнили, що вибух на російській нафтобазі в окупованому Севастополі знищив понад 10 резервуарів з нафтопродуктами місткістю 40 тисяч тонн.

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За словами Юсова, нафтопродукти були призначені для Чорноморського флоту держави-агресора.

Пряма мова Юсова: "Бавовна" у Севастополі — Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою.

Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора".

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Передісторія: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив уночі 29 квітня, що в Козачій бухті горить резервуар із паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника.