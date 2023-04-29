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ГУР рекомендует жителям Крыма в ближайшее время не находиться возле военных объектов

Роман ПетренкоСуббота, 29 апреля 2023, 15:18
ГУР рекомендует жителям Крыма в ближайшее время не находиться возле военных объектов
ПОЖАР В СЕВАСТОПОЛЕ. ФОТО ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Украинская военная разведка после пожара на нефтебазе в Севастополе рекомендует жителям оккупированного Крыма не находиться рядом с военными объектами.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов

Детали: В ГУР уточнили, что взрыв на российской нефтебазе в оккупированном Севастополе уничтожил более 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тысяч тонн.

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По словам Юсова, нефтепродукты были предназначены для Черноморского флота государства-агрессора.

Прямая речь Юсова: "Хлопок" в Севастополе - Божья кара, в частности за убитых гражданских лиц в Умани, среди которых есть пятеро детей. Эта кара будет долговременной.

Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора".

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Предыстория: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника.

Темы: Крымоккупациявойна
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