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Зеленський: Ми почнемо контрнаступ до того, як у нас з’являться F-16, ми не будемо тягнути

Роман ПетренкоСубота, 29 квітня 2023, 15:56
Зеленський: Ми почнемо контрнаступ до того, як у нас з’являться F-16, ми не будемо тягнути
F-16 ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій до того, поки партнери нададуть F-16, контрнаступ має початися раніше.

Джерело: Зеленський у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

Пряма мова Зеленського: "Це б дуже сильно допомогло… Але ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і ми будемо починати ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось іще.

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Заспокоювати Росію, що у нас ще є кілька місяців, щоб почати навчатися на літаках, і потім вже почнемо...

Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед…".

Деталі: Зеленський пояснив, що раніше Україна просила закриття неба, аби захистити цивільне населення, а зараз – щоб супроводжувати контрнаступ Збройних сил.

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Він нагадав, що реакцію Росії на надання літаків боятися не варто – "найстрашніше вже відбулося, вони почали повномасштабну війну".

Нагадаємо: Раніше Зеленський сказав, що вірить в успіх контрнаступу України. 

Теми: ЗеленськийЗбройні силидеокупація
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