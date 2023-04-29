Зеленський: Ми почнемо контрнаступ до того, як у нас з’являться F-16, ми не будемо тягнути

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій до того, поки партнери нададуть F-16, контрнаступ має початися раніше.

Джерело: Зеленський у інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

Пряма мова Зеленського: "Це б дуже сильно допомогло… Але ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і ми будемо починати ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось іще.

Заспокоювати Росію, що у нас ще є кілька місяців, щоб почати навчатися на літаках, і потім вже почнемо...

Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед…".

Деталі: Зеленський пояснив, що раніше Україна просила закриття неба, аби захистити цивільне населення, а зараз – щоб супроводжувати контрнаступ Збройних сил.

Він нагадав, що реакцію Росії на надання літаків боятися не варто – "найстрашніше вже відбулося, вони почали повномасштабну війну".

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Нагадаємо: Раніше Зеленський сказав, що вірить в успіх контрнаступу України.