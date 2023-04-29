Зеленский: Мы начнем контрнаступление до того, как у нас появятся F-16, мы не будем тянуть

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина не может тянуть с деоккупацией своих территорий до того, пока партнеры предоставят F-16, контрнаступление должно начаться раньше.

Источник: Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам

Прямая речь Зеленского: "Это бы очень сильно помогло... Но мы понимаем, что так затягивать мы не будем, и мы будем начинать еще до того, как у нас появятся F-16 или что-то еще.

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Успокаивать Россию, что у нас еще есть несколько месяцев, чтобы начать учиться на самолетах, и потом уже начнем...

Нет, так не будет. Мы начнем и будем идти вперед...".

Детали: Зеленский пояснил, что ранее Украина просила закрытия неба, чтобы защитить гражданское население, а сейчас - чтобы сопровождать контрнаступление Вооруженных сил.

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Он напомнил, что реакцию России на предоставление самолетов бояться не стоит - "самое страшное уже произошло, они начали полномасштабную войну".

Напомним: Раньше Зеленский сказал, что верит в успех контрнаступления Украины.