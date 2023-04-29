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У Севастополі загасили пожежу на нафтобазі, окупанти кажуть про два безпілотники

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 17:50
У Севастополі загасили пожежу на нафтобазі, окупанти кажуть про два безпілотники
пожежа на нафтобазі в Севастополі, скріншот відео з Telegram Развожаєва

В окупованому Севастополі ліквідували пожежу на нафтобазі, що почалася в ніч на суботу.

Джерело: так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram

Деталі: О 15:10 Развожаєв написав, що пожежу повністю ліквідовано, на місці залишається черговий розрахунок.

Перед цим він опублікував уточнену інформацію про те, що нафтобазу атакували два безпілотники, один з яких був збитий.

"Після роботи експертів на місці стало зрозуміло, що до нафтового резервуара зміг долетіти тільки один безпілотник. Другий БПЛА був вражений бійцями постів зовнішнього спостереження флоту за допомогою стрілецької зброї. Його уламки знайдено на березі поруч із терміналом", - заявив "губернатор".

Раніше він заявляв, що, за попередніми даними, причиною пожежі на нафтобазі стало потрапляння двох безпілотних літальних апаратів у резервуари.

Що передувало: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив вночі 29 квітня, що у Козачій бухті горить резервуар з паливом, причиною пожежі, за його словами, стало влучання безпілотника. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

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Теми: Севастопольпожежа
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