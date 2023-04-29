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В Севастополе потушили пожар на нефтебазе, оккупанты говорят о двух беспилотниках

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 17:50
В Севастополе потушили пожар на нефтебазе, оккупанты говорят о двух беспилотниках
пожар на нефтебазе в Севастополе, скриншот видео из Telegram Развожаева

В оккупированном Севастополе ликвидировали пожар на нефтебазе, который начался в ночь на субботу.

Источник: так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в Telegram

Детали: В 15:10 Развожаев написал, что пожар полностью ликвидирован, на месте остаётся дежурный расчет.

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Перед этим он опубликовал уточненную информацию о том, что нефтебазу атаковали два беспилотника, один из которых был сбит.

"После работы экспертов на месте стало ясно, что до нефтяного резервуара смог долететь только один беспилотник. Второй БПЛА был поражён бойцами постов наружного наблюдения флота при помощи стрелкового оружия. Его обломки найдены на берегу рядом с терминалом", - заявил "губернатор".

Ранее он заявлял, что, по предварительным данным, причиной пожара на нефтебазе стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары.

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Что предшествовало: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом, причиной пожара, по его словам, стало попадание беспилотника. В результате пожара никто не пострадал.

Темы: Севастопольпожар
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