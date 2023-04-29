Зеленський: Росіяни вже думають про оборону, це друга частина війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни переходять до оборони й настала друга частина війни, де Україна збирається перехопити ініціативу.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

Пряма мова: "Я вважаю, що щоденно вони (росіяни – ред.) будуть ставати слабшими, і в нас буде більше й більше шансів. Вони вже змінили тактику, вони вже думають про оборону окупованих ними територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля й для нас.

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Ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, яка була на початку, розбита нашими силами, сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі. Це буде складно для нас, буде дуже непросто, але це вже друга частина, в якій ми збираємося забрати ініціативу в цій війні".

Деталі: Разом з тим, Зеленський відзначив, що інформація, яка просочується в пресу, "точно не допомагає" українському контрнаступу.

"Іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі, і це не тільки російська преса. Вона не допомагає. Чи вона нас зупинить? Ні, навіть якщо вона буде з’являтися щоденно. Ми все одно підемо вперед і точно переможемо… Не важливо, наскільки вона фейкова чи правдива. Все це впливає. І це точно не допомагає. А все інше – дрібниці, ми їх пройдемо", - сказав президент.

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Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя. Водночас він висловив думку, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій до того, поки партнери нададуть F-16, контрнаступ має початися раніше.