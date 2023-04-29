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Зеленский: Россияне уже думают об обороне, это вторая часть войны

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 19:12
Зеленский: Россияне уже думают об обороне, это вторая часть войны
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне переходят к обороне и наступила вторая часть войны, где Украина собирается перехватить инициативу.

Источник: Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам

Прямая речь: "Я считаю, что ежедневно они (россияне - ред.) будут становиться слабее, и у нас будет больше и больше шансов. Они уже изменили тактику, они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны. Это непростая волна и для нас.

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Мы понимаем, что их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами, сегодня они вкапываются, делают оборонительные рубежи. Это будет сложно для нас, будет очень непросто, но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне".

Детали: Вместе с тем, Зеленский отметил, что информация, которая просачивается в прессу, "точно не помогает" украинскому контрнаступлению.

"Иногда есть информация, которая выходит в той или иной прессе, и это не только российская пресса. Она не помогает. Остановит ли она нас? Нет, даже если она будет появляться ежедневно. Мы все равно пойдем вперед и точно победим... Не важно, насколько она фейковая или правдивая. Все это влияет. И это точно не помогает. А все остальное - мелочи, мы их пройдем", - сказал президент.

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Что предшествовало: В этом же интервью Зеленский рассказал, что Украина готовится к контрнаступлению, но чтобы сохранить больше жизней, нужно оружие. В то же время он высказал мнение, что Украина не может тянуть с отвоеванием своих территорий до того, пока партнеры предоставят F-16, контрнаступление должно начаться раньше.

Темы: Зеленскийвойнаконтрнаступление
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