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Росіяни далекі від захоплення "дороги життя" до Бахмута – Сили оборони

Катерина ТищенкоСубота, 29 квітня 2023, 21:37
Росіяни далекі від захоплення дороги життя до Бахмута – Сили оборони
ситуація в Бахмуті станом на 29 квітня, скріншот deepstatemap

Росіяни далекі від захоплення "дороги життя" з Часового Яру до Бахмута, якою постачаються продукти, ліки, озброєння та інші необхідні речі для військових та цивільних.

Джерело: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі ZN.UA

Пряма мова: "Росіяни вже декілька тижнів говорять про захоплення "дороги життя", як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил спеціальних операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику".

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Деталі: Речник повідомив, що також працюють інженери, спеціалісти з логістики, які прокладають нові шляхи. Все це в комплексі дозволяє доставляти в Бахмут зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси, а також забирати поранених.

"Тривають важкі бої, але немає ніякої паніки чи неконтрольованості. Всі діють згідно з визначеними наперед сценаріями. Ситуація повністю контролюється Генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника та упереджуємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі", - додав Череватий.

Він також розповів, що росіяни вимушені залучати до боїв у Бахмуті десантників, тому що "вагнерівці" "закінчуються".

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За словами Череватого, росіяни намагаються максимально знищити інфраструктуру в Бахмуті, щоб ЗСУ було незручно оборонятися.

"Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести у забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони", - сказав він.

Речник додав, що ворог намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так роблять і ЗСУ, наносячи удари на випередження в міській забудові. Сили оборони намагаються діяти таким чином, щоб максимально ускладнити задачу ворогові.

Теми: Бахмутвійна
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