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Россияне далеки от захвата "дороги жизни" в Бахмут – Силы обороны

Катерина ТищенкоСуббота, 29 апреля 2023, 21:37
Россияне далеки от захвата дороги жизни в Бахмут – Силы обороны
ситуация в Бахмуте по состоянию на 29 апреля, скриншот deepstatemap

Россияне далеки от захвата "дороги жизни" из Часового Яра в Бахмут, по которой поставляются продукты, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для военных и гражданских.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии ZN.UA

Прямая речь: "Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", как и о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику".

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Детали: Спикер сообщил, что также работают инженеры, специалисты по логистике, которые прокладывают новые пути. Все это в комплексе позволяет доставлять в Бахмут оружие, медикаменты, еду, боеприпасы, а также забирать раненых.

"Продолжаются тяжелые бои, но нет никакой паники или неконтролируемости. Все действуют согласно определенным заранее сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и упреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше", - добавил Череватый.

Он также рассказал, что россияне вынуждены привлекать к боям в Бахмуте десантников, потому что "вагнеровцы" "заканчиваются".

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По словам Череватого, россияне пытаются максимально уничтожить инфраструктуру в Бахмуте, чтобы ВСУ было неудобно обороняться.

"Россияне сейчас делают все, чтобы уничтожить максимально городскую инфраструктуру, ведь вести в застройке достаточно сложно. Это делается для того, чтобы мы не могли использовать фортификационные сооружения для построения обороны", - сказал он.

Спикер добавил, что враг пытается атаковать там, где только есть возможность. Так делают и ВСУ, нанося удары на опережение в городской застройке. Силы обороны пытаются действовать таким образом, чтобы максимально усложнить задачу врагу.

Темы: Бахмутвойна
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