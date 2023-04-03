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Прикордонники відфільтрували і передали СБУ чергового церковника УПЦ МП

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 квітня 2023, 12:47
Прикордонники відфільтрували і передали СБУ чергового церковника УПЦ МП
фото ДПСУ

На в’їзді до столиці прикордонники виявили у двох громадян України компрометуючі матеріали.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Під час перевірки громадянина України 1969 року народження прикордонники виявили компрометуючу інформацію проросійського спрямування.

Як встановили прикордонники – чоловік є уродженцем Росії, проте тривалий час проживає в Україні. Він ховав від правоохоронців свій закордонний паспорт через відмітки про перетин кордону РФ.

Виявилося, що він - священник УПЦ МП. У його мобільному телефоні були номери операторів країни-агресорки, листування проросійського характеру та запити про пошук інформації щодо виїзду до РФ.

 

У листуванні чоловік бідкається, що "його син, на жаль, від діда українцем себе відчуває, Росія для нього не місце… на жаль".

Крім цього в одному з месенджерів уродженця Луганщини 1985 року народження прикордонники виявили інформацію антиукраїнської спрямованості. А в галереї мобільного телефону чоловік зберігав відеоматеріали з концерту в підтримку РФ.

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Зазначається, що для подальших фільтраційних заходів громадян передали співробітникам Служби безпеки України.

Нагадаємо: 24 березня стало відомо, що на в'їзді до Києва прикордонники виявили священнослужителя з тісними московськими зв’язками та недійсними документами. Детальніше читайте "Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають": ще одного попа відправили "на молитву" до СБУ"

21 березня прикордонники повідомляли, що на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

В грудні 2022 року священнослужителя, що сповідує антиукраїнську позицію, викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував із Харкова.

Теми: УПЦ МППрикордонна службаСБУ
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