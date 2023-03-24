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"Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають": ще одного попа відправили "на молитву" до СБУ

"Українська правда"П'ятниця, 24 березня 2023, 15:18
Поїхав би до РФ, але квартири та шмутки тримають: ще одного попа відправили на молитву до СБУ
фото ДПСУ

На в'їзді до Києва прикордонники виявили священнослужителя з тісними московськими зв’язками та недійсними документами.

Джерело: Державна прикордонна служба, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Під час перевірки особи на можливу антиукраїнську діяльність, військовослужбовці ДПСУ виявили листування церковника з абонентами РФ.

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Серед десяти останніх контактів у месенджері чоловіка, троє були з підписом "Москва". У листуванні з абонентом, у якого російський номер телефону, архієпископ скаржиться, що поїхав би з України, але "…квартири і "шмутки" тримають".

Дослівно: "Надалі прикордонники з’ясували, що паспорт громадянина України, який пред’явив "батюшка", недійсний. Крім того, у відкритих джерелах є чимало публікацій, де вказана особа фігурує в майнових скандалах.

Наразі архієпископа передали співробітникам СБУ для подальшої перевірки та прийняття правового рішення щодо нього".

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Деталі: За даними джерела УП в правоохоронних органах, викритим симпатиком "руского міра" є архієпископ Пантелеймон (в миру Віктор Бащук) – архієрей УПЦ МП, архієпископ Бучанський, вікарій Київської єпархії.

 
Пантелеймон (Бащук)
фото з вікіпедії

Раніше Державна міграційна служба України скасувала рішення про набуття Бащуком українського громадянства.

Що передувало: 21 березня прикордонники повідомляли, що на в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який підтримував російських окупантів.

В грудні 2022 року священнослужителя, що сповідує антиукраїнську позицію, викрили на в’їзді в Київ під час перевірки автобуса, який прямував із Харкова.

Теми: УПЦ МППрикордонна службаСБУ
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