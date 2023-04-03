Корнієнко пояснив, чому Тищенко поніс політичну відповідальність лише після поїздки у Таїланд
Член фракції "слуга народу" Микола Тищенко був покараний керівництвом партії після поїздки у Таїланд, а не після "Велюру", тому що " у всього є свій час".
Джерело: перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова Корнієнка: "У Європі деякі політики через 2 роки понесли відповідальність за свою поведінку під час карантину.
Мені здається, що і Давид Арахамія, і Олена Шуляк, і Олександр Завітневич, коли ухвалювали це рішення (про покарання Тищенка після поїздки в Таїланд – ред.), все-таки по сумі проступків дивилися. Тобто є факти якихось голосувань, є ці попередні історії. Ця репутаційна втрата з Таїландом, вона досить серйозна.
Звичайно, такі кейси як по "Велюру", могли б мати іншу реакцію, але вони мали таку реакцію, яку мали".
Що було раніше:
- Народний депутат, "слуга народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.
- Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та
- виключили із неї.Тищенко відомий тим, що влаштував вечірку під час карантину в ресторані готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини, а його ресторан "Велюр" під час карантину відвідували відомі в політичних колах люди.
- Крім того, Тищенко кум голови офісу президента Андрія Єрмака.