Корнієнко пояснив, чому Тищенко поніс політичну відповідальність лише після поїздки у Таїланд

Член фракції "слуга народу" Микола Тищенко був покараний керівництвом партії після поїздки у Таїланд, а не після "Велюру", тому що " у всього є свій час".

Джерело: перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Корнієнка: "У Європі деякі політики через 2 роки понесли відповідальність за свою поведінку під час карантину.

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Мені здається, що і Давид Арахамія, і Олена Шуляк, і Олександр Завітневич, коли ухвалювали це рішення (про покарання Тищенка після поїздки в Таїланд – ред.), все-таки по сумі проступків дивилися. Тобто є факти якихось голосувань, є ці попередні історії. Ця репутаційна втрата з Таїландом, вона досить серйозна.

Звичайно, такі кейси як по "Велюру", могли б мати іншу реакцію, але вони мали таку реакцію, яку мали".

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