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Корнієнко пояснив, чому Тищенко поніс політичну відповідальність лише після поїздки у Таїланд

Софія Середа, Станіслав ПогоріловПонеділок, 3 квітня 2023, 13:59
Корнієнко пояснив, чому Тищенко поніс політичну відповідальність лише після поїздки у Таїланд
ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО. ФОТО УП

Член фракції "слуга народу" Микола Тищенко був покараний керівництвом партії після поїздки у Таїланд, а не після "Велюру", тому що " у всього є свій час".

Джерело: перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Корнієнка: "У Європі деякі політики через 2 роки понесли відповідальність за свою поведінку під час карантину. 

Мені здається, що і Давид Арахамія, і Олена Шуляк, і Олександр Завітневич, коли ухвалювали це рішення (про покарання Тищенка після поїздки в Таїланд – ред.), все-таки по сумі проступків дивилися. Тобто є факти якихось голосувань, є ці попередні історії. Ця репутаційна втрата з Таїландом, вона досить серйозна. 

Звичайно, такі кейси як по "Велюру", могли б мати іншу реакцію, але вони мали таку реакцію, яку мали". 

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