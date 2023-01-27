Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця
П'ятниця, 27 січня 2023, 09:47
Народного депутата Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу", повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.
Джерело: Палійчук у Telegram
Пряма мова Палійчук: "За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".
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Що передувало:
- Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.
- Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.
- У фракції "Слуга народу" почали онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.
- 26 січня президент Володимир Зеленський наголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями.