Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" — речниця

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 січня 2023, 10:47
МИКОЛА ТИЩЕНКО У ТАЇЛАНДІ, ФОТО НАРДЕПА

Народного депутата Миколу Тищенка виключили з фракції "Слуга народу", повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

Джерело: Палійчук у Telegram

Пряма мова Палійчук: "За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".

Що передувало:

  • Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.
  • Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.
  • У фракції "Слуга народу" почали онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.
  • 26 січня президент Володимир Зеленський наголосив, що Рада національної безпеки й оборони України обмежила виїзд державних посадовців, народних депутатів та інших представників влади відрядженнями. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ТищенкоСлуга народу
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW

Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ

Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією

Після чергового ракетного обстрілу Зеленський назвав ATACMS життєво необхідними

Зеленський ввів у дію санкції щодо осіб і компаній, причетних до перевезення окупантів і техніки

У Yasno пояснили, чому світла немає, а платіжки ростуть

Усі новини...
Тищенко
Тищенко приховував своє кількатижневе закордонне відрядження
Зеленський нагадав Тищенку про рішення РНБО щодо поїздок за кордон
У "Слуги народу" немає голосів для виключення Тищенка з фракції – джерело
Останні новини
06:59
У Ювілейне на Луганщині доставили 300 "вагнерівців", медики відмовляються лікувати їх – Генштаб
05:59
Російські війська замінюють "вагнерівців", щоб посилити наступ на Бахмут – ISW
04:59
Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ
03:52
60% підприємств Запоріжжя відновили роботу – мерія
02:52
У Пентагоні обговорюють надання Україні винищувачів F-16 – ЗМІ
02:01
доповнено о 04:30Безпілотники атакували завод Міноборони Ірану
01:02
На Донеччині окупанти змушують працівників держпідприємств отримувати паспорти РФ – ЦНС
00:12
Обстріли Сумщини: за добу – 88 "прильотів"
23:20
Топ-посадовець НАТО заявив, що Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією
22:48
Іспанська поліція вилучила кокаїн на $114 млн доларів на кораблі для перевезення худоби
Усі новини...