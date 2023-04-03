ППО встановили біля резиденції Путіна в Сочі – ЗМІ
Команда Олексія Навального повідомила, що на Красній поляні в Сочі, де розташована секретна резиденція президента Росії Володимира Путіна, встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Джерело: Навальний LIVE
Деталі: Соратники Навального показали фото ЗРПК на тлі гір. Вони встановили, що "Панцир-С1" стоїть на Красній поляні, де любить відпочивати російський диктатор.-
За кілометр від протиракетної установки розташований комплекс будівель на 20 га землі з вертолітним майданчиком і власним підйомником з ВІП кабінками, який за документами належить Газпрому.
Але, за інформацією Навальний LIVE, насправді це секретна зимова резиденція Путіна – місце, де він катається на лижах.
Повідомляється, що шале побудували до Олімпіади. Одночасно з іншим дуже схожим шале по сусідству – зимовою дачею заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
У січні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 помітили біля двох резиденцій Путіна – на Валдаї та в Ново-Огарьово.
Також встановили ППО і на дахах кількох будівель у Москві. Зокрема – на даху ГУВС Москви, на будівлі Міноборони і на даху бізнес-центру в Тетеринському провулку.
Зазначається, що ЗРПК встановлені так, щоб закривати підльоти до Кремля з усіх боків.
Видання "Медуза" нагадує, що офіційно у президента Росії є три резиденції, не рахуючи Кремля. Це Ново-Огарьово в Московській області, "Бочарів струмок" у Сочі, "Довгі бороди" ("Валдай" або "Ужин") в Новгородській області.
Також повідомлялося, що московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.