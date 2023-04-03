ППО встановили біля резиденції Путіна в Сочі – ЗМІ

Тут і далі фото navalny.com

Команда Олексія Навального повідомила, що на Красній поляні в Сочі, де розташована секретна резиденція президента Росії Володимира Путіна, встановили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Джерело: Навальний LIVE

Деталі: Соратники Навального показали фото ЗРПК на тлі гір. Вони встановили, що "Панцир-С1" стоїть на Красній поляні, де любить відпочивати російський диктатор.-

За кілометр від протиракетної установки розташований комплекс будівель на 20 га землі з вертолітним майданчиком і власним підйомником з ВІП кабінками, який за документами належить Газпрому.

Але, за інформацією Навальний LIVE, насправді це секретна зимова резиденція Путіна – місце, де він катається на лижах.

Повідомляється, що шале побудували до Олімпіади. Одночасно з іншим дуже схожим шале по сусідству – зимовою дачею заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

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У січні зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир-С1 помітили біля двох резиденцій Путіна – на Валдаї та в Ново-Огарьово.

Також встановили ППО і на дахах кількох будівель у Москві. Зокрема – на даху ГУВС Москви, на будівлі Міноборони і на даху бізнес-центру в Тетеринському провулку.

Зазначається, що ЗРПК встановлені так, щоб закривати підльоти до Кремля з усіх боків.

Видання "Медуза" нагадує, що офіційно у президента Росії є три резиденції, не рахуючи Кремля. Це Ново-Огарьово в Московській області, "Бочарів струмок" у Сочі, "Довгі бороди" ("Валдай" або "Ужин") в Новгородській області.

Також повідомлялося, що московська влада почала вирубувати ліси, щоб розмістити системи ППО в російській столиці.