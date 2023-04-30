Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після пожежі на нафтобазі у Севастополі містом ширяться "панічні чутки" – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 07:28
Після пожежі на нафтобазі у Севастополі містом ширяться панічні чутки – штаб
ожежа на нафтобазі в Севастополі, скріншот відео з Telegram Развожаєва

Після пожежі, яка спалахнула минулої доби на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тонн.

У зв’язку з цим містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів".

Деталі: За даними штабу, через цю ситуацію в тимчасово окупованому Криму "російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії".

У Генштабі додають, що нафтобаза, яка горіла, раніше забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

Теми: КримСевастопольпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну

Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше

фотоРозкрадання на закупівлі для армії: СБУ затримала віцемера Вознесенська

Зеленський і прем'єр Нідерландів підтримали розміщення спецтрибуналу за злочин агресії РФ у Гаазі

Міноборони пропонує ставити на військовий облік призовників лише до 25 років: серед причин мобілізація

фото, відеоУкраїнські делегати спробували зірвати виступ РФ на саміті ПАЧЕС, у кулуарах побилися через прапор

Усі новини...
Крим
Зеленський про можливі жертви в ході звільнення Криму: Росія сильно ослабла
ГУР рекомендує мешканцям Криму найближчим часом не перебувати біля військових об’єктів
Я вірю, що контрнаступ буде успішним – Зеленський
Останні новини
01:52
Росія не надає жодних даних про вивезених з України дітей – Лубінець
01:29
У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ
00:56
фотоЗеленська прибула на церемонію коронації Чарльза ІІІ
00:40
Болгарія анулювала вже 17 "золотих паспортів", четверо з них належали росіянам
00:15
Ворог гатив по Сумщині: близько 90 вибухів, поранений місцевий житель
23:54
Окупанти лякають ризиком прориву дамби на Дніпрі та затопленням ЗАЕС
23:30
Замах на генпрокурора Болгарії: опозиція допустила інсценування
23:06
Над Києвом збили "Байрактар", над яким втратили керування
22:43
фото, відеоЗеленському у Нідерландах показали ЗРК Patriot, артилерію і бронемашини, які поїдуть в Україну
22:36
Російські судна несподівано з’явились у Північному морі, у подальші місяці їх може бути більше
Усі новини...
Реклама: