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Після пожежі на нафтобазі у Севастополі містом ширяться "панічні чутки" – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 30 квітня 2023, 07:28
Після пожежі на нафтобазі у Севастополі містом ширяться панічні чутки – штаб
ожежа на нафтобазі в Севастополі, скріншот відео з Telegram Развожаєва

Після пожежі, яка спалахнула минулої доби на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тонн.

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У зв’язку з цим містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів".

Деталі: За даними штабу, через цю ситуацію в тимчасово окупованому Криму "російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії".

У Генштабі додають, що нафтобаза, яка горіла, раніше забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.

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Теми: КримСевастопольпожежа
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