Після пожежі на нафтобазі у Севастополі містом ширяться "панічні чутки" – штаб
Після пожежі, яка спалахнула минулої доби на нафтобазі в окупованому Севастополі, у місті поширюються чутки про неспроможність захисту російської ППО
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "В тимчасово окупованому Севастополі неспокійно. В результаті вчорашньої масштабної пожежі, яка спалахнула на нафтобазі поблизу Козачої бухти, вогнем було знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тонн.
У зв’язку з цим містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів".
Деталі: За даними штабу, через цю ситуацію в тимчасово окупованому Криму "російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії".
У Генштабі додають, що нафтобаза, яка горіла, раніше забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України.