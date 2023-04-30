После пожара на нефтебазе в Севастополе по городу ходят "панические слухи" – штаб

пожар на нефтебазе в Севастополе, скриншот видео из Telegram Развожаева

После пожара, который вспыхнул за прошедшие сутки на нефтебазе в оккупированном Севастополе, в городе распространяются слухи о несостоятельности защиты российской ПВО.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Во временно оккупированном Севастополе неспокойно. В результате вчерашнего масштабного пожара, который вспыхнул на нефтебазе вблизи Казачьей бухты, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей емкостью около 40 тысяч тонн.

В связи с этим по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов".

Детали: По данным штаба, из-за этой ситуации во временно оккупированном Крыму "российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России".

В Генштабе добавляют, что нефтебаза, которая горела, ранее обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины.