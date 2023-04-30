Розвідка Британії: Командири сил РФ практикують карцер для порушників дисципліни

У підрозділах російської армії, схоже, почастішали випадки покарання порушників дисципліни та невдоволених поміщенням у імпровізовану в’язницю-"зіндан", розповідає розвідка Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні від 30 квітня.

Аналітики відзначають, що останнім часом від російських військових лунають численні свідчення про те, як порушників дисципліни кидали у в’язницю-землянку, закриту металевими гратами.

Реклама:

У таку камеру можна потрапити, наприклад, за зловживання алкоголем чи спроби розірвати контракт.

В огляді зазначають, що на першому етапі війни російські командири зазвичай більш толерантно ставилися до порушників і ті, хто не хотів воювати, могли повернутись додому. Проте з осені 2022 року заходи дисципліни стали набагато жорсткішими, а особливо після того, як командування у січні перейшло до начальника Генштабу РФ Валєрія Гєрасімова.

У попередньому огляді, нагадаємо, британська розвідка розповідала про зміну підходу Росії у застосуванні ракетних ударів, порівняно із зимою.