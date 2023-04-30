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Разведка Британии: Командиры сил РФ практикуют карцер для нарушителей дисциплины

"Европейская правда"Воскресенье, 30 апреля 2023, 09:35

В подразделениях российской армии, похоже, участились случаи наказания нарушителей дисциплины и недовольных помещением в импровизированную тюрьму-"зиндан", рассказывает разведка Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине от 30 апреля.

Аналитики отмечают, что в последнее время от российских военных звучат многочисленные свидетельства о том, как нарушителей дисциплины бросали в тюрьму-землянку, закрытую металлическими решетками.

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В такую камеру можно попасть, например, за злоупотребление алкоголем или попытки разорвать контракт.

В обзоре отмечают, что на первом этапе войны российские командиры обычно более толерантно относились к нарушителям и те, кто не хотел воевать, могли вернуться домой. Однако с осени 2022 года меры дисциплины стали гораздо жестче, особенно после того, как командование в январе перешло к начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову.

В предыдущем обзоре, напомним, британская разведка рассказывала об изменении подхода России в применении ракетных ударов, по сравнению с зимой.

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Темы: Росcиявойна
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