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Без сучасних винищувачів неможливо досягти гарного успіху в наступі чи в обороні – Ігнат

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 12:51
Без сучасних винищувачів неможливо досягти гарного успіху в наступі чи в обороні – Ігнат
f16, фото з вікіпедії

Без повітряного прикриття літаками неможливо досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях, пояснив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті.

Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час...

Без переваги у повітрі, без повітряного прикриття зверху неможливо як у наступальних, так і в оборонних діях досягати гарного успіху".

Деталі: Ігнат наголосив, що літаки покоління 4+ стануть частиною ППО України.

За словами речника Повітряних сил, українським пілотам потрібно приблизно три місяці, щоб навчитися керувати сучасними західними літаками.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій до того, поки партнери нададуть F-16, контрнаступ має початися раніше.

Теми: контрнаступвійнаавіа
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