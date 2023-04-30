Без сучасних винищувачів неможливо досягти гарного успіху в наступі чи в обороні – Ігнат

Без повітряного прикриття літаками неможливо досягати успіху як у наступальних, так і в оборонних діях, пояснив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Чекати літаків ми будемо у будь-якому варіанті.

Без літаків нам буде дуже важко захистити нашу країну як у воєнний, так і у мирний час...

Без переваги у повітрі, без повітряного прикриття зверху неможливо як у наступальних, так і в оборонних діях досягати гарного успіху".

Деталі: Ігнат наголосив, що літаки покоління 4+ стануть частиною ППО України.

За словами речника Повітряних сил, українським пілотам потрібно приблизно три місяці, щоб навчитися керувати сучасними західними літаками.

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