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Без современных истребителей невозможно достичь хорошего успеха в наступлении или в обороне - Игнат

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 12:51
Без современных истребителей невозможно достичь хорошего успеха в наступлении или в обороне - Игнат
фото с википедии

Без воздушного прикрытия самолетами невозможно достигать успеха как в наступательных, так и в оборонительных действиях, пояснил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Ждать самолетов мы будем в любом варианте.

Без самолетов нам будет очень трудно защитить нашу страну как в военное, так и в мирное время...

Без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху невозможно как в наступательных, так и в оборонительных действиях достигать хорошего успеха".

Детали: Игнат отметил, что самолеты поколения 4+ станут частью ПВО Украины.

По словам представителя Воздушных сил, украинским пилотам нужно примерно три месяца, чтобы научиться управлять современными западными самолетами.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина не может тянуть с деоккупацией своих территорий до того, пока партнеры предоставят F-16, контрнаступление должно начаться раньше.

Темы: контрнаступлениевойнаавиа
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