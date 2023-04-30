Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Без современных истребителей невозможно достичь хорошего успеха в наступлении или в обороне - Игнат

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 12:51
Без современных истребителей невозможно достичь хорошего успеха в наступлении или в обороне - Игнат
фото с википедии

Без воздушного прикрытия самолетами невозможно достигать успеха как в наступательных, так и в оборонительных действиях, пояснил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Ждать самолетов мы будем в любом варианте.

Реклама:

Без самолетов нам будет очень трудно защитить нашу страну как в военное, так и в мирное время...

Без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху невозможно как в наступательных, так и в оборонительных действиях достигать хорошего успеха".

Детали: Игнат отметил, что самолеты поколения 4+ станут частью ПВО Украины.

ВИДЕО ДНЯ

По словам представителя Воздушных сил, украинским пилотам нужно примерно три месяца, чтобы научиться управлять современными западными самолетами.

Напомним: Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина не может тянуть с деоккупацией своих территорий до того, пока партнеры предоставят F-16, контрнаступление должно начаться раньше.

Темы: контрнаступлениевойнаавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
контрнаступление
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий
"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом
Последние новости
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
16:59
Подконтрольное Офису президента ДБР хочет уволить главного экзаменатора судей: он говорит о давлении
16:54
Официальный курс гривны к доллару с 1 января впервые пересечет отметку 38
16:50
фотоКоличество погибших от ракетного удара в Запорожье возросло до 7 человек
16:37
Правительство приняло и передало в Раду законопроект о перезапуске БЭБ
16:36
Массированный удар РФ 29 декабря: количество погибших возросло до 26 человек – ОП
16:36
В Херсоне показали, как "поздравляют" город россияне: трое раненых, разбитые дома и машины
16:21
фото, обновленоРоссийская ракета ударила по жилому сектору Смелы: есть пострадавшие, повреждены дома
16:19
Правительство утвердило новую систему оплаты труда госслужащих - Шмыгаль
Все новости...
Реклама: