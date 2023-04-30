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Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян

Роман ПетренкоНеділя, 30 квітня 2023, 14:38
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: РОСІЙСЬКИЙ ДЗЮДОЇСТ ТАМЕРЛАН БАШАЄВ (У СИНЬОМУ) НА ОЛІМПІАДІ В ТОКІО У 2021 РОЦІ, AFP VIA GETTY IMAGES

Збірна України з дзюдо ухвалила рішення бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу.

Джерело: головний тренер команди Віталій Дуброва в коментарі "Суспільне спорт"

Деталі: Також Дуброва звернув увагу на те, що Міжнародна федерація дзюдо навіть не провела перевірку спортсменів, які потрапили до заявки на чемпіонат світу - серед них низка представників ЦСКА (Центральний спортивний клуб армії – ред.).

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Він пояснив, що у рекомендаціях МОК від 28 березня 2023 року було вказано, що атлетів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не мають допускати.

Нагадаємо: Міжнародна федерація дзюдо дозволила представникам Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

Теми: спортвійнаРосіяБілорусь
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