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Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 30 апреля 2023, 14:38
Украина будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: РОССИЙСКИЙ ДЗЮДОИСТ ТАМЕРЛАН БАШАЕВ (В СИНЕМ) НА ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО В 2021 ГОДУ, AFP VIA GETTY IMAGES

Сборная Украины по дзюдо приняла решение бойкотировать главный старт соревновательного сезона, чемпионат мира.

Источник: главный тренер команды Виталий Дуброва в комментарии "Суспільне спорт"

Детали: Также Дуброва обратил внимание на то, что Международная федерация дзюдо даже не провела проверку спортсменов, которые попали в заявку на чемпионат мира - среди них ряд представителей ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии - ред.).

Он пояснил, что в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года было указано, что атлетов с контрактами с вооруженными силами России или Беларуси к соревнованиям не должны допускать.

Напомним: Международная федерация дзюдо позволила представителям России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Темы: спортвойнаРосcияБеларусь
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