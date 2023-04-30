Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський подякував партнерам: Разом зможемо не дати Росії затягнути війну

Катерина ТищенкоНеділя, 30 квітня 2023, 16:55
Зеленський подякував партнерам: Разом зможемо не дати Росії затягнути війну
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна разом із партнерами не дасть Росії затягнути війну й відновить мир.

Джерело: звернення президента

Дослівно: "Обовʼязково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості – всі разом в Україні, в Європі, у світі, – зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир".

Реклама:

Деталі: За підсумками тижня Зеленський подякував Франції за збройний пакет для України, постачання якого підтвердив президент країни Еммануель Макрон у розмові з Зеленським у неділю.

Також він подякував "партнерам із Данії – за "Цезарі"; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО"

"Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", - сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

"Дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор", - сказав він.

Теми: Зеленськийдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
19:48
Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально
19:47
Зеленський: Наступного року виробимо мільйон дронів
19:45
Зеленський не вірить в ідею "часткового вступу" України до НАТО
Усі новини...
Реклама: