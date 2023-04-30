Зеленський подякував партнерам: Разом зможемо не дати Росії затягнути війну

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна разом із партнерами не дасть Росії затягнути війну й відновить мир.

Джерело: звернення президента

Дослівно: "Обовʼязково у максимальній єдності, зберігаючи максимальну принциповість для захисту наших спільних цінностей та максимально швидко виконуючи оборонні домовленості – всі разом в Україні, в Європі, у світі, – зможемо не дати Росії затягнути війну і відновимо нормальний справедливий мир".

Деталі: За підсумками тижня Зеленський подякував Франції за збройний пакет для України, постачання якого підтвердив президент країни Еммануель Макрон у розмові з Зеленським у неділю.

Також він подякував "партнерам із Данії – за "Цезарі"; зі Словенії – за бронетехніку; з Іспанії – за танки; з Німеччини – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, за ППО"

"Дякую Америці за фінансування обсягом 1 млрд 250 млн доларів для підтримки нашого бюджету та стійкості. Дякую Нідерландам за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах. Дякую Італії за активність заради скорішої відбудови нашої держави. Дякую Хорватії за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях", - сказав президент.

"Дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору. І щоб якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор", - сказав він.